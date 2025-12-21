Датата 21 декември е свещена, защото тогава една християнска душа, пожертвала любов и младост, отлита при Бог. Това е Св. мъченица Юлиания. Св. мъченица Юлиания е живяла през 3 век. От малка тя обиква Христовата вяра, въпреки че семейството и е пропито от езичество.

Нейният годеник Елевсий също бил езичник. Когато той се изкачил на висок пост във властта, бащата на момичето се отрекъл от него, защото го смятал за лудо, че вярва в Христос. Тогава именно Елевсий трябвало да съди Юлиания.

В началото той бил бесен, че тя го е отхвърлила заради езическите му вярвания. После обаче се преклонил пред красотата на бившата си годеница и отново я пожелал за жена, обешавайки че няма да я кара да се отказва от Христа.

Тогава блеснала великата християнска същност на Юлиания, която му казала, че няма как да се омъжи за езичник, защото това значи семейството и да не е християнско.

Така Юлиания сама се обрекла на големи страдания. Но тя нито за миг не съжалила за избора си да остане вярна на Иисус докрай. По време на мъките и цели 630 души се покръстили, опиянени от чудотворните християнски разкази на девойката.

Всички обаче били избити от императора, както и Юлиания, която умира на 21 декември 290 година.

Именниците днес се казват

Юлия, Юлиан, Юлиян, Юлиана, Юлияна.