Върховният административен съд (ВАС) отмени винетката за уикенд, определена с постановление на Министерски съвет заради неправилно превалутиране в евро, съобщиха от пресцентъра на съда. В мотивите съдебният състав сочи, че правилата за закръгляване следва да спазват правилата, въведени с нормативни актове от по-висока степен, какъвто е Законът за въвеждане на еврото в Република България. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред петчленен състав.

С решението се отменя Параграф 1 от Постановление № 20 от 31.03.2025 г. на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа в частта, с която се изменя чл. 24 от Тарифата и се определя цена на винетката за уикенд в размер на 5,12 евро.





Върховните магистрати приемат, че при превалутирането на таксата за уикенд винетка е извършено неправилно закръгляването на таксата в евро в полза на държавата. Извършено е превалутиране, което според Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ трябва да се случи като сумата в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри и пет знака след десетичната запетая, без закръгляне или съкращаване на курса. След получаване на резултата сумата се закръглява само до втория знак след десетичната запетая по математическото правило, описано в закона.

Тричленният състав на ВАС констатира, че от всички видове винетки по чл. 24 от Тарифата, неправилно закръгляване има единствено на уикенд винетката. При такса от 10 лв. правилното изчисление е: 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 EUR, което се закръглява до 5,11 EUR. Ето защо, обявяване на цена от 5,12 EUR за уикенд винетка означава, че е закръглено неправилно (в полза на събиращия таксата), което е в противоречие със закона.

БТА припомня, че от 3 февруари 2026 г ще бъде въведена еднодневната винетка. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".