Община Бургас започна строителството на нова сграда, в която ще се предоставят резидентни грижи за хора с деменция и интелектуални затруднения, а също така и специализирана подкрепа както за хората с увреждания, така и за техните семейства. Новината съобщи кметът Димитър Николов. Така, трите изключително важни за жителите на квартала социални услуги ще бъдат събрани под един покрив.

Самата сграда е обособена на три зони и ще разполага с пет самостоятелни входа, за да се избегне пресичането на различните потоци.

Партерният етаж е предвиден за Център за специализирана подкрепа и ще разполага с консултативни кабинети и зали, приемна, обучителна кухня, в която потребителите ще могат да се обучават, многофункционална зала за занимания и събития, дневна за индивидуална и групова работа. Ще се обособи и зона за заместваща грижа, която ще разполага с две стаи с по две легла и една самостоятелна стая.

Западното крило ще бъде на три етажа и в него ще бъдат настанени хора с деменция. Капацитетът е за 15 потребители, като на всеки един от етажите в това крило ще има кухня с трапезария и дневна, спални със самостоятелни санитарни възли, помещения за персонала, тераси или достъпно външно пространство.

Целта е на всеки етаж да има малки групи от 2 до 5 потребители, за да се осигури спокойна, контролирана и безопасна среда за всеки един от тях.

Източното крило отново е на три етажа. То е предвидено за настаняването на хора с интелектуални затруднения. Разпределението на помещенията е аналогично с това в западното крило, но е адаптирано към специфичните нужди от различни дейности и обучение в битови умения. Тук отново се залага на работата в малки групи.

Сградата ще разполага с рампи, асансьори и широки коридори, които да осигуряват достъпна среда за потребителите. На покрива ще бъде изградена фотоволтаична инсталация. Дворът ще бъде оформен с озеленяване и ще се обособят места за отдих, зони за занимания по градинарство и цветарство и паркинг.

Строителството на новата сграда за социални услуги се осъществява в рамките на проект „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в УПИ IX, кв. 30, по плана на ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас“, финансиран по Договор № BG-RRP-11.018-0016-C03.

Целта е Община Бургас да предоставя качествена и достъпна резидентна грижа в среда, близка до домашната. Това ще гарантира и индивидуализирана подкрепа и терапевтични услуги. Семействата на потребителите ще могат да се възползват от заместваща грижа и консултативни услуги.