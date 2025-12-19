В петък (19 декември) през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, малко по-високи по Черноморието, в София – около минус 2°. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще задържи по-високо от средното за декември.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.



В събота отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, предимно от дъжд и предимно слаби. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури в събота ще са около нулата, в неделя - от минус 2°-0° в югозападните райони до 6°-7° в крайните източни. Дневните слабо ще се понижават и в неделя ще са между 4° и 9°.