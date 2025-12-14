Десет души са загинали след стрелба на емблематичния плаж Бонди в Сидни.

Австралийската полиция потвърди, че при нападението са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА. Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние".

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.

В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри.

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.