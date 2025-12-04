На 6 декември почитаме паметта на Свети Николай Чудотворец – покровител на рибарите, моряците, търговците и банкерите. Поморие и Ахелой отново са готови да посрещнат Никулден, съобразно християнските повели. След отслужването на празнични литургии, от храмовете ще тръгнат литийни шествия. Ще бъде почетена и паметта на онези, които са загубили живота си в морето. По традиция на хората ще бъдат раздавани осветени рибни ястия и курбан за здраве.

ПРОГРАМА ЗА 06.12.2025 г. (събота) – НИКУЛДЕН

Поморие

09.00 ч. – Празнични литургии

10.30 ч. – Литийно шествие от храм „Свето Рождество Богородично” до параклис „Свети Никола” на рибарско пристанище „Поморие”

11.30 ч. – Раздаване на осветените ястия на Рибарско пристанище – Поморие

Ахелой

08.00 ч. – Празнична литургия в храм „Свето Възнесение Господне”

12.30 ч. – Раздаване на осветените ястия в парка до храм „Свето Възнесение Господне”

13.00 ч. – Водосвет за здраве и берекет на рибарите на пристанището в град Ахелой