На 6 декември почитаме паметта на Свети Николай Чудотворец – покровител на рибарите, моряците, търговците и банкерите. Поморие и Ахелой отново са готови да посрещнат Никулден, съобразно християнските повели. След отслужването на празнични литургии, от храмовете ще тръгнат литийни шествия. Ще бъде почетена и паметта на онези, които са загубили живота си в морето. По традиция на хората ще бъдат раздавани осветени рибни ястия и курбан за здраве.
ПРОГРАМА ЗА 06.12.2025 г. (събота) – НИКУЛДЕН
Поморие
09.00 ч. – Празнични литургии
10.30 ч. – Литийно шествие от храм „Свето Рождество Богородично” до параклис „Свети Никола” на рибарско пристанище „Поморие”
11.30 ч. – Раздаване на осветените ястия на Рибарско пристанище – Поморие
Ахелой
08.00 ч. – Празнична литургия в храм „Свето Възнесение Господне”
12.30 ч. – Раздаване на осветените ястия в парка до храм „Свето Възнесение Господне”
13.00 ч. – Водосвет за здраве и берекет на рибарите на пристанището в град Ахелой
0 Коментара