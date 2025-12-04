71,3% е подкрепата сред българските граждани за протестите към този момент. Данните са от независимата изследователска програма на агенция „Мяра“ лице в лице.

Изследването е започнало след първия протест срещу бюджета, а теренната работа е продължила и по време на втория мащабен протест и в дните след него. Изследователската практика показва, че ако изследването е проведено изцяло след най-големия протест, то резултатите може да са и по-високи, отбелязват социолозите.

21,4% от запитаните са срещу протестите, а 7,3% не могат да формират позиция.

Подкрепата за протестите е разпространена практически в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация, казват от "Мяра".

49,8% от анкетираните искат оставка на правителството, 32,6% искат то да продължи работа, а 17,6% се колебаят.

Предсрочни избори са предпочитани от 48%, а против такива са 35,8%. 16,2% не могат да формират позиция.

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 27 ноември и 3 декември 2025 г. сред 803 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.