На 6 декември, в рамките на празничната никулденска програма на Община Бургас, жителите и гостите на града ще могат да посетят един от най-колоритните и вдъхновяващи акценти на празника – никулденския арт базар.

Събитието ще се проведе на ул. „Алеко Константинов“, в часовия диапазон от 10:00 до 17:00 часа.

Арт базарът и тази година ще събере на едно място едни от най-креативните и талантливи автори и занаятчии. Посетителите ще имат възможност да се потопят в празничната атмосфера, изпълнена с морски дух, цветни детайли и творческо вдъхновение.

Богатото разнообразие от картини, бижута, ръчно изработени сувенири, плетива, кожени изделия, коледни декорации и уникални дизайнерски изделия ще даде шанс на всеки да открие специален подарък за себе си или своите близки.

Арт базарът е част от усилията на Община Бургас да подкрепя творческите общности и да създава пространства за култура, общност и споделено преживяване по време на Никулден – един от най-обичаните празници в града.

Инициативата обещава приятни срещи, вдъхновяващи творби и множество емоции, които да направят празничния ден още по-незабравим.

Заповядайте на 6 декември на ул. „Алеко Константинов“!

