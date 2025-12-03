"Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите", заявиха от прессекретариата на държавния глава, след като по-рано Народното събрание отхвърли предложението на президента за произвеждане на национален референдум за въвеждане на еврото.

"Народното събрание имаше осем месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона", изтъкват от институцията.

Коментарът е по повод думите на председателя на Народното събрание Рая Назарян, че е опитала няколко пъти да се свърже с „Дондуков“ 2, за да покани техен представител да изложи пред народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум, но безуспешно.