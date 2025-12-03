От 8 декември, пътниците ще могат да си закупят билет с дебитна и кредитна карта в автобусите на градския транспорт, съобщи кметът на Бургас Димитър Николов.

Валидирането ще става чрез четците, с които в момента са оборудвани автобусите на градския транспорт и на същия принцип като пластик картите, издавани от “БургасБус”.

Четците са разположени във валидаторите срещу втора врата на автобуса.

Валидирането с банкови карти е аналог на еднократния билет, който всеки пътник може да закупи на борда на автобуса. Валидирането на пътуването е автоматично, в момента на покупката.

Системата за валидиране на пътници с банкови карти отговаря напълно на изискванията за защита на данните на притежателите им.