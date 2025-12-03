Церемонията по връчване на Годишните литературни награди на Община Бургас за 2025 г. ще се проведе на 4 декември от 18:00 часа във фоайето на Държавна опера – Бургас.

Всяка година, в навечерието на празника на града – Никулден, пишещите хора и почитателите на поезията, прозата и публицистиката с нетърпение очакват тази традиционна среща.

Тази година ще бъдат присъдени плакетите „Христо Фотев“ – за поезия, „Петко Росен“ – за проза и „Пегас“ – за книга с принос в националната литература – поезия, проза или литературна критика.

Петчленно жури от университетски преподаватели и писатели анализира близо 40 книги с поезия и проза на бургаски автори, издадени в периода ноември 2024 г. – октомври 2025 г. (приложен списък).

Водещи на церемонията ще бъдат младите актьори от ДТ „Адриана Будевска“ – Никол Карабинова и Виктор Младенов.

В празничната вечер участие ще вземат талантливи музиканти и вокални изпълнители от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. За първи път мултимедията е поверена на младите IT специалисти от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.

Входът е свободен!