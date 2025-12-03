Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в социалните мрежи решението на парламента да отхвърли предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно приемането на еврото.

В началото на видеото той заявява:

„Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските партии, не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП–ДБ и ‘Ново начало’.“

Той подчерта, че според него именно сътрудничеството между трите формации е осигурило провал на инициативата.

Борисов добавя в края на видеото:

„Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят.“

Коментарът му беше направен на фона на продължаващите спорове около управляващата конфигурация и ролята на различните политически сили в процеса по приемането на еврото.

По-рано днес Народното събрание отхвърли предложението на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос:

„Съгласни ли сте България да въведе европейската валута ‘евро’ през 2026 година?“

81 гласа „за“

135 гласа „против“

3 „въздържал се“

Инициативата за включване на точката в дневния ред беше на „Възраждане“, използвайки правото на всяка парламентарна група да внесе тема в първата сряда на месеца без предварително одобрение.