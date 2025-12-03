Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в социалните мрежи решението на парламента да отхвърли предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно приемането на еврото.
В началото на видеото той заявява:
„Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските партии, не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП–ДБ и ‘Ново начало’.“
Той подчерта, че според него именно сътрудничеството между трите формации е осигурило провал на инициативата.
Борисов добавя в края на видеото:
„Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят.“
Коментарът му беше направен на фона на продължаващите спорове около управляващата конфигурация и ролята на различните политически сили в процеса по приемането на еврото.
По-рано днес Народното събрание отхвърли предложението на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос:
„Съгласни ли сте България да въведе европейската валута ‘евро’ през 2026 година?“
- 81 гласа „за“
- 135 гласа „против“
- 3 „въздържал се“
Инициативата за включване на точката в дневния ред беше на „Възраждане“, използвайки правото на всяка парламентарна група да внесе тема в първата сряда на месеца без предварително одобрение.
