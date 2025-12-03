Община Болярово стартира строителството на нов паркинг за автомобили в града, който ще разполага с 40 паркоместа. Проектът се реализира поради увеличения състав на Граничното полицейско управление в Болярово и необходимостта от осигуряване на допълнителни места за служебни и лични автомобили, съобщиха от общинската администрация.

„Това се налага заради назначаването на нови граничари. Паркингът бе наложителен и насочихме собствени средства за неговото изграждане“, съобщи кметът на Община Болярово Христо Христов.

До момента са извършени изкопни дейности и заздравяване на основата, като се отчита, че теренът е с глинести почви.

„Времето е с нас и успяхме да подготвим основата. В следващите етапи предстои изграждане на пътна настилка, монтаж на бордюри и полагане на асфалтово покритие“, поясни Васил Диков, управител на фирмата-изпълнител.

Той увери, че при благоприятни метеорологични условия паркингът ще бъде завършен до края на 2025 г., а при неблагоприятни също срокът за завършване ще бъде спазен.