Анонимни тролове тиражират "обяви" в социалните мрежи за следващия голям митинг. Митинг наистина ще има - но идната седмица. Фалшиви профили обаче "свикват" протест тази вечер, на трети декември. След като пуснат обявата, някои профили изчезват, трият се.

На фона на кадри от огромния митинг в понеделник сега анонимни организатори твърдят, че довечера в 18.00 ч 14 града ще излязат на площада, защото "протестът продължава".

Целите на тази фейк акция са ясни. Първо хората да се объркат кой за какво и кога ги призовава. Второ, тези, които се хванат на въдицата за 3 декември, няма да са много и клакьорите на властта ще тръбят - ето, спихнаха ви се протестите.

Има и трета цел - събиранията ще са рехави, но ще са изцяло насочени срещу еврото - отново опит за разколебаване на хората.

В социалните мрежи вече има и много коментари, които предупреждават за фейк митинга.

"Хора, не вярвайте на гламавите копейки, зулуси и вся остальная…….дружинка! Следващият протест е официално обявен от ПП-ДБ. Той ще е другата седмица, когато ще бъде внесен вотът на недоверие! Ще бъде обявен официално на пресконференция", гласи един от многобройните гневни постове - предупреждения.

"Здравейте приятели от Бургас! Понеже има доста хора, объркани, от вчера има тролски профили, които са се навъдили в Тикток, Тредс и др. социалки, предупреждавам - Споделят фейк новини за протести на 03.12. !!! Такава организация НЯМА. Иска се разрешение и 48-часово уведомление в общината преди протест!, предупреждава друг, цитиран от "24 часа".