По случай празника на Бургас – Никулден, в бургаския Исторически музей ще бъде подредена изложбата „От свети Никола до дядо Коледа“. Посетителите ще могат да я разгледат от 1 декември и да научат всичко за покровителя на морския град по достъпен и забавен начин.

Идеята на музейните специалисти е да се представи съдържателна информация за житейския път на светеца, който закриля всички, свързани с морското дело, рибарството и банкерството. Специално внимание е обърнато на честването на неговия празник в различните региони в България и в други държави по света.

Експозицията проследява и трансформирането на почитта към свети Никола в комерсиалния образ на Дядо Коледа.

Всеки ден в рамките на празничната седмица от 1 до 5 декември 2025 г. Историческата експозиция в Бургас на ул. „Лермонтов“ 31 предлага на учениците тематична образователна беседа, свързана с показаната изложба, като могат да бъдат разгледани и иконите на свети Никола, изложени в музея.

За повече информация и предварителна заявка позвънете на телефон: 0887 575 896, Исторически музей /ул. „Лермонтов“ 31/.