На 1 декември ще бъде избрана фирмата-изпълнител, която ще ремонтира Графичната база в Бургас. Новината съобщи ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков. Реконструкцията на Графичната база е част от проект, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027. Водещ партньор по проекта е НХА – филиал Бургас в партньорство с Дирекция „Култура и туризъм“ – Одрин, Република Турция.

По-рано днес в зала „Ателие“ в Магазия 1 беше представена основната дейност към проекта, която трябва да превърне Графичната база в „Културно-образователен център и музей“. Сградата ще бъде променена напълно, но без да се променят параметрите ѝ, обясни директорът на НХА - филиал Бургас проф. Светозар Бенчев.

Ще се обособят 6 творчески зали, две битови зали, галерия и дворно място, подходящо за културни събития на открито. Реконструкцията предвижда и изграждането на керамично ателие. В рамките на проекта ще бъде закупен и туристически автобус, с който Бургас и Одрин ще популяризират културното си наследство.



На събитието присъстваха генералният консул на Република Турция в Бургас Толга Оркун, кметът на Община Бургас Димитър Николов, директорът на дирекция „Култура и туризъм“ в Одрин Кемал Сюртюнг, ректорът на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" - проф. д-р Сотир Сотиров.

НХА – филиал Бургас съществува от 8 години. В момента в него се обучават 140 студенти в пет специалности.

