Общината приключва годината без дългове, с над 40 реализирани проекта и бюджетен излишък от около 1 млн. лв. излишък. Това обяви кметът Жельо Вардунски. Той определи годината като динамична и успешна. Камено се развива стабилно, без кредити и с вече подготвен бюджет за следващата година, уточни той.И подчерта, че над 90 процента от собствениците на имоти, внече са платили местните данъци и такси.



Местната вляст активизира дейностите по дигитализация на административните услуги и подобряване на транспортната свързаност между населените места.



Предвижда се разширяване на зелените зони, нови инициативи за младежки дейности и подкрепа за местния бизнес чрез облекчени процедури и партньорства.



Сред ключовите дейности са ремонти на пътища, подмяна на водопроводни мрежи, саниране на обществени сгради, обновяване на училища и детски площадки, изграждане на спортни съоръжения и завършване на музея в Русокастро. Предстоят ремонти на важни улици, нови водопроводни участъци и продължение на реставрацията на крепостта в Русокастро, където се планира и фотоволтаичен парк.



„Започваме спортната площадка в село Русокастро. Една от най-дългите улици – „Никола Вапцаров“, която е в окаяно състояние ще бъде ремонтирана. Тече поръчка за водопровода на пътя, главната улица в село Ливада, ще се асфалтира и главната улица в село Тръстиково. Санира се старото училище и сградата ще бъде изцяло обновена. В нея ще се направи детски, младежки център“, посочи Вардунски.



Акцентът остава върху устойчивото развитие и модернизацията, която да постави Камено сред най-предпочитаните малки общини в региона.



Камено е включено в стратегическата визия за развитие на Южното Черноморие.