Председателят на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов заяви, че бюджетът не е оттеглен, а само са замразени процедурите по неговото приемане по-нататък с идеята да бъде доработен - големият бюджет и двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК.

“И в тях да бъдат отразени и нашите виждания”, каза Манолов след срещата в централата на ГЕРБ между управляващите, синдикати и работодатели.

Председателят на КТ “Подкрепа” добави, че още от утре започва работата с работодателите и правителството.

“Тези разговори обичат тишината, нека да постигнем резултат. Когато не е договорено всичко - не е договорено нищо. Не изключвам възможността отново да има колеги, които да искат да протестират,,” добави Манолов.