Вирусът на птичия грип, който се разпространява сред дивите и домашните птици и бозайниците, може да доведе до пандемия, по-лоша от тази от КОВИД-19, ако вирусът мутира и започне да се предава между хората. Това заяви ръководителят на центъра за респираторни инфекции на френския институт „Пастьор“, цитиран от Ройтерс.

Силно патогенният птичи грип доведе до унищожаването на стотици милиони птици през последните няколко години, нарушавайки доставките на храна и покачвайки цените, въпреки че заразяването на хора остава рядкост.

„Опасяваме се, че вирусът ще се адаптира към бозайниците, и по-специално към хората, ще стане способен да се предава от човек на човек и ще бъде пандемичен“, каза пред Ройтерс Мари-Ан Рамей-Велти, медицински директор в центъра за респираторни инфекции на института „Пастьор“.

Институтът „Пастьор“ беше сред първите европейски лаборатории, които разработиха и споделиха тестове за откриване на КОВИД-19, предоставяйки протоколи на Световната здравна организация (СЗО) и лаборатории по целия свят.





Няма антитела срещу птичи грип H5

Хората имат антитела срещу обикновения сезонен грип H1 и H3, но нямат антитела срещу птичия грип H5, засягащ птиците и бозайниците, както нямат и срещу КОВИД-19, посочи Мари-Ан Рамей-Велти. Тя допълни, че за разлика от КОВИД-19, който засяга главно уязвими хора, грипните вируси могат да убиват и здрави хора, включително деца.

„Пандемия от птичи грип вероятно би била доста тежка, потенциално дори по-тежка от пандемията, която преживяхме“, каза Мари-Ан Рамей-Велти.

В миналото е имало много случаи на хора, заразени с вируси на птичи грип H5, включително H5N1, който в момента циркулира сред домашни птици и млечни крави в САЩ, но те често са били в близък контакт със заразени животни. Първият случай на H5N5 при човек се появи в американския щат Вашингтон този месец. Мъжът, който е имал съпътстващи заболявания, почина миналата седмица.





В последния си доклад за птичия грип СЗО заяви, че е имало близо 1000 огнища при хора между 2003 и 2025 г. - главно в Египет, Индонезия и Виетнам, от които 48 процента са починали.

Рискът от пандемия все още е нисък

Рискът от развитие на пандемия при хората обаче остава нисък, каза пред Ройтерс Грегорио Торес, ръководител на отдела за наука в Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ).

„Трябва да сме готови да реагираме достатъчно рано. Но засега можете спокойно да се разхождате в гората, да ядете пилешко и яйца и да се наслаждавате на живота си. Рискът от пандемия е възможен. Но по отношение на вероятността, той все още е много нисък“, коментира той.

Рамей-Велти също така каза, че ако птичият грип мутира, за да може да се предава между хората, светът е по-добре подготвен, отколкото е бил преди пандемията от КОВИД-19.

„Положителният момент при грипа, в сравнение с КОВИД-19, е, че имаме специфични превантивни мерки. Имаме готови кандидати за ваксини и знаем как да произведем ваксина бързо“, каза тя, допълвайки, че разполагат и със запаси от специфични антивирусни препарати, които по принцип биха били ефективни срещу вируса на птичия грип.