Цените на рибата и рибните продукти в Бургас преди Никулден се движат в широки граници, като на пазарите могат да се намерят както по-достъпни видове за няколко лева, така и редки деликатеси за над 40 лева за килограм. Очакваното търсене за празника създава разнообразие от стойности в зависимост от вида, размера и произхода на морската храна. Черноморският пресен сафрид се предлага между 4 и 5 лева за килограм, като по-едрият достига до 10 лева, но със сигурност идва от Турция или Гърция, коментираха търговци.

Пресният паламуд се търгува между 12 и 14 лева, а попчетата - около 15 лева за килограм. Сред по-скъпите продукти са черноморският лефер - около 30 лева за килограм, и калканът, който традиционно достига до 40-45 лева за килограм. Пресният карагьоз се продава по 15-16 лева, а перките от ватос са оценени на по 12-13 лева за килограм.

Изчистеният шаран е около 10 лева за килограм, а зарганът се продава за 13-14 лева. На по-специализирани щандове се предлага пресен меджид за 6 лева, ципурата е до 17 лева, пресните скариди са по 18 лева, а пъстървата варира между 12 и 15 лева. По-едрият лефер достига 45 лева за килограм, варените еквадорски скариди - около 20 лева, а лавракът и скумрията са съответно 20 лева за килограм и 10-16 лева. Рядко по бургаските пазари могат да се намерят стриди и октопод. Първите обикновено се продават на бройка за около 3-4 лева, а октоподът, който най-често се внася от Гърция, се търгува за двайсетина лева за килограм.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължават проверки на пазари и магазини, за да гарантират безопасността на предлаганите продукти.

Търговци препоръчват на потребителите да избират прясна и добре етикетирана риба. Те посочиха и няколко съвета за разпознаване на прясна риба. Препоръката към клиентите е да се обръща внимание на очите - те трябва да са ясни и изпъкнали, а не потъмнели или вдлъбнати. Люспите трябва да са блестящи и здраво прилепнали към тялото, а месото твърдо и еластично при натиск. Прясната риба има характерен, леко морски аромат, без силни неприятни или амонячни нотки. Освен това, съветват търговците, прясната риба не трябва да има слузеста повърхност или промяна в цвета на хрилете, които трябва да са наситено червени или розови.