25-годишен гражданин на Естония беше задържан и обвинен за побой над полицейски служител.

На 26 ноември около 05,20 часа на бул. „Черни връх“ в София обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай при изпълнение на служебните му задълженията по опазване на обществения ред, вследствие на което му е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години.

Предвид възможността да се укрие нападателят е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.