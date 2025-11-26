Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ поставя начало на традиционната си благотворителна кампания по повод Рождество Христово.

"Родилият се Богомладенец ни връща към онези Свои думи, които променят човешкото сърце: „доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (Мат. 25:40). В този дух искаме да зарадваме най-малките – уморените, бедните, самотните, болните, всички, които очакват знак на човешка добрина. Да отворим сърцата си за Бога и да подарим радост на ближните, споделят от Братството.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на основни хранителни продукти. От тях ще бъдат подготвени хранителни пакети за социално слаби деца и възрастни.

Всички, които желаят могат да се включат.

За връзка: иконом Стелиян Кунев – тел. 0892 284 217.

Дарения могат да се превеждат по следната банкова сметка:

ДСК – ΙΒΑΝ BG51STSA93000026410720

Основание: Кампания Рождество 25

"Благодарим на всички, които подкрепят делото на милостта и надеждата", казаха още от Братството.

Снимка: Архив -кампания на Християнското братство