През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и вплътнява. Слаб дъжд ще превали по наветрените склонове от Рило-Родопската област. В западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи тихо и мъгливо. В източните райони и на север от планините ще духа до умерен южен вятър. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в районите с вятър – до 10°-12°; в София – около 4°.

Утре над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. Над Източна България облачността ще е разкъсана, там ще духа умерен и временно силен южен вятър. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7°-8° в крайните северозападни райони до 18°-20° на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София – около 12°.

В планините ще е предимно облачно, по билата – мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, вечерта ще се вплътни. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

През следващите два дни ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни по количество в четвъртък в югозападната половина от страната, в петък – в Южна България. Очакваните сумарни количества ще са най-големи в Югозападна България. В южните райони са възможни и гръмотевици.

В четвъртък със северозападен вятър ще продължи да нахлува сравнително студен въздух и в западната половина от страната температурите ще са без особен денонощен ход – предимно между 5° и 10°. На изток въздушният пренос ще е все още от юг и ще е топло с нощни температури до 12°-14° и максимални - до 18°.

В петък вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили. Дневните температури ще се понижат още малко, ще са близки до сутрешните – в Западна България между 4° и 9°, на изток – между 12° и 16°.