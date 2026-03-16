Коалиция "Прогресивна България" регистрира листата си Районната ибирателна комисия в Бургас за предстоящите парламентарните избори. Неин водач, както вече е известно, е лично Румен Радев.

„Надяваме се да оправдаем очакванията на гражданите. Съзнаваме отговорността. За нас „Прогресивна България“ е кауза. Целите са ясни, програмата е целенасоена, ще заожим на това да направим демонтаж на олигархияа. Горди сме и благодарни, че Радев е избрал именно Бургас са водач. Залагаме на мадото поколение, акцентите са въху здравеопзаване, стабилизиране на икономичеката обтановка и т.н.“, заяви втората в листата Милева Владкова.





Водач на листата е господин Румен Радев. Той е на 62 години и е кандидат за народен представител от 2 МИР Бургас и 25 МИР София. От 2017 до 2026 г. Румен Радев е президент на Република България. На 19 януари 2026 г. в обръщение към българския народ обявява, че подава оставка като държавен глава. С решение на Конституционния съд пълномощията му се прекратяват от 23 януари 2026 г. Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс „Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил на Военната академия „Г. С. Раковски“. Дипломира се като първенец на випуска. През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж. Има над 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на Република България. Владее английски, руски и немски език. През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой. Женен, с три деца



В листата влизат още:

2. Милева Димитрова Владкова – 39 години

Специалист в сферата на вербалната и невербална комуникация, магистър - Логопед, езиково-говорен терапевт. Инициатор и организатор на редица успешни проекти с общини Бургас и София, МОН, била е координатор на проект ,,Европа”, гр. София. Лектор в различни формати по актуални проблеми, свързани с личностно развитие, подобряване на гласовите характеристики и вокална продукция, изграждане на личностен и професионален имидж, бизнес етикет и комуникация. Гост-коментатор в телевизионни и радио формати. Говорител в рубриката ,,По-здрави с Дарик радио”, гр. Бургас , София.

5. Докторантска програма: Специалност:,,Невербална комуникация” Магистърска степен: ,,Комуникативни нарушения”

Бакалавърска степен: специалност: ,,Логопедия”, СУ ,,Св. Климент Охридски”, гр. София

6. Английски език- ниво - С2 (четене и писане - отлично)

Руски език - добро ниво (четене и писане - добро)

7. Изследване в www.newmedia21.eu ,

тема: ,,Интонацията като средство за формиране и изграждане на имиджа на политическите лидери в новата комуникационна среда.”, изготвил докторант, Милева Владкова от 21.12.2020г.

8. Неомъжена

3. Добрин Добринов Бяндов – 46 години

-Икономист по образование

-Професия:Медицински представител-с дългогодишен опит в работа с различни специланости лекари.Участвал активно в регионални,национални и международни събития свързани с медицината и фармацията.

5.Образование:

1992-1998 ПМГ“Акад.Никола Обрешков“-гр.Бургас

1998-2003 УНСС гр. София-спец.Стопанско управление и администрация (бакалавърска степен)

2004-2005 УНСС-Стопанско управление и администрация (магистърска степен)

6.Владеене на езици-английски и руски

7.Семейно положение-семеен

4. Силвия Тошкова Христова – 36 години

правен сътрудник в нотариална кантора - нотариус Любка Костадинова, с район на действие – РС Бургас, в периода май 2015 г. – януари 2016 г.;

юрисконсулт в нотариална кантора – нотариус Любка Костадинова, с район на действие – РС Бургас, в периода февруари 2016 г. – май 2019 г.;

юрисконсулт при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРО АСИСТЪНС“ ЕООД, гр. Бургас, в периода – май 2019 г. – октомври 2022 г.;

Адвокат, вписан в Бургаска адвокатска колегия, в периода ноември 2022 г. до настоящия момент.

5. Образование – юридическо образование, образователно-квалификационна степен – „магистър“ в Бургаски свободен университет, в периода 2009-2014 г. Допълнителна квалификация в областта на превенция на дискриминацията, борбата със стереотипите и предразсъдъците, и работата с жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола. Допълнителна квалификация по европейски програми на теми: “Домашното насилие и насилието над жени” и “Децата- мигранти и бежанци”. Придобита правоспособност като медиатор.

6. Владеене на езици – английски и арабски.

7. Авторство на научни трудове или постижения - Гост-лектор по повод световната седмица на предприемачеството във Факултетът по обществени науки към Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, по инициатива на катедра „Икономика и управление“, клуб „Млад предприемач“ и със съдействието на Студентския съвет, организиран интерактивен учебно-практически семинар на тема „Осигурителни права и задължения на предприемача“.

Гост-лектор в Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ на тема “Правни аспекти - от стартъп до фондова борса”.

8. Семейно положение – семейна.

5. Витко Здравков Вълчев – 47 години

Биотехнологични иновации: Съосновател на научноизследователски проект за клетъчно здраве и превенция на стареенето (2024–2026).

Дигитално инженерство и стратегическо управление: Основател и ръководител на експертно звено за стратегически комуникации и дигитални стратегии (2018–2026).

Предприемачество: Основател и управител на търговски дружества и проекти в реалната икономика (2008–2018).

Образование: Бургаски Свободен Университет - 1998-2002 г. Бакалавър “Стопанско управление” Бургаски Свободен Университет - 2002-2004 г. Магистър “Финанси”

Владеене на езици - Английски

Семейно положение - Семеен

6. Владимир Христов Гончев – 62 години

Лекар в Окръжна болница Хасково 1987 – 1997г.

Директор на РЦЗ Хасково 1997 – 2010г

Управител на ДКЦ Свети Георги Хасково 2010 – 2016г.

Управител МЦ "Проф. Стоян Киркович" Стара Загора 2016 – 2017г.

Доцент, Професор към Университет Професор д-р Асен Златаров Бургас – 2017 до момента

Председател на Съвета на директорите на УМБАЛ Бургас 2022 – 2025

Изпълнителен Дректор на УМБАЛ Бургас 2025 до сега

5. Образование -

1987 – ВМИ Пловдив – Медицина, магистратура

1994 – МУ София - Специалност Вътрешни болести

2001 – МУ София - Специалност Социална медицина и здравен мениджмънт

2005 – УНСС София – Публична администрация, магистратура

2011 – МУ София - Специалност Икономика на здравеопазването

2009 – МУ София – Докторска степен в областта на общественото здраве и социална медицина

6. Владеене на езици - английски, руски

7. Авторство на научни трудове (ако има такива) или постижения – Над 100 публикацци в български и международни списания и две монографии

8. Семейно положение - семеен.

7. Румяна Златинова Янкова-Аврамова

8. Фатме Хасан Рамадан

9. Пламен Александров Карашев

10. Дико Градев Диков

11. Виктор Паскалев Паскалев

12. Трайко Димитров Молев

13. Стефан Георгиев Чавдаров

14. Адриана Атанасова Чиплакова

15. Татяна Христова Николова

16. Петър Панайотов Киряков

17. Петко Славеев Тоширов

18. Иван Тодоров Тодоров

19. Владимир Михайлов Милков

20. Светослав Георгиев Вълков

21. Тинка Иванова Дякова

22. Атанас Владимиров Тенев

23. Мерал Осман Муталип

24. Павлина Иванова Вълканова – Пунчева

25. Веселин Атанасов Анестиев

26. Евгений Златев Николов

27. Румен Георгиев Милушев

28. Георги Петков Базотев





