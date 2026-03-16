Десетки потенциално вредни химикали в екстеншъните за коса, открива ново проучване на европейски учени.

Почти всички 43 изследвани удължители за коса съдържат вещества, които могат да бъдат опасни за здравето, показват резултатите. Само в два от тях не са открити такива химикали.

Екстеншъните за коса могат да бъдат изработени от различни естествени или синтетични материали. Те често се обработват с химикали, за да станат устойчиви на топлина, вода или микроорганизми. Въпреки това правилата и контролът върху използваните вещества в тези материали са неясни.

В изследването е използван метод, който позволява откриването на възможно най-много различни химични вещества, без предварително да се търсят само определени съставки. Така учените се опитват да получат по-пълна картина на химичния състав на продуктите.

Сред откритите вещества има 48, които присъстват в различни списъци с потенциално опасни химикали. Част от тях са свързани с повишен риск от рак, вродени дефекти или други проблеми, засягащи репродуктивното здраве.

В пробите са открити и вещества, които могат да влияят на хормоналния баланс.