Автор: Проф. Боян Дуранкев





Броят на децата, осиновени от чужбина, намалява в Съединените щати, според данни на Държавния департамент на САЩ. Докато през 2009 г. в чужбина са били осиновени над 12 700 деца, през 2024 г. тази цифра е спаднала до под 1200.

Това се дължи на няколко причини. Например, въпреки че САЩ подписаха Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество по отношение на международното осиновяване през 1994 г., тя влезе в пълна сила там едва през 2008 г. Създадена, за да осигури по-етични международни осиновявания и да предотврати отвличането, продажбата или трафика на деца, Конвенцията изисква доказателство, че всяко дете е било счетено за допустимо за осиновяване от страната на произход на детето и че е обърнато необходимото внимание на намирането на място за осиновяване на детето в страната му на произход. Всяка агенция за осиновяване трябва също така да бъде акредитирана или одобрена на федерално ниво. Според Adoption.com, макар че Хагската конвенция е полезна, тя е довела и до увеличено време за чакане и такси, като много по-бедни страни не са в състояние да отговорят на стандартите.

Ако разгледаме по-внимателно примерите за специфични за страната страни, Гватемала често е посочвана като пример за това какво може да се обърка, когато осиновяванията се комерсиализират и етиката се пренебрегва, с истории за корупция и отвличане на деца, които след това биват осиновявани. Тези открития доведоха до това Гватемала да наложи мораториум върху новите международни осиновявания през 2008 г., докато не бъде създаден и въведен процес на осиновяване, съответстващ на Хагската конвенция. До този момент Гватемала беше единствената страна в света, която позволяваше напълно приватизирани осиновявания, а през 2008 г. представляваше втората по големина група международно осиновени след Китай.

През последните две десетилетия и половина все повече деца от Китай идват в САЩ като осиновени. Между 1999 и 2023 г. те са били почти 83 000 в сравнение с 46 000 от Русия, 30 000 от Гватемала, 21 500 осиновени от Южна Корея, 16 000 от Етиопия и 12 000 от Украйна. Китай спря международните осиновявания по време на пандемията, възобновявайки практиката отново през 2023 г., когато в САЩ бяха осиновени 16 деца. Очаква се тази цифра да остане ниска, след като Пекин обяви, че страната вече няма да улеснява международните осиновявания, освен ако не са на кръвни роднини. Мярката се осъществява в страна, която преживява свиващо се и застаряващо население с намаляваща раждаемост. Миналата фискална година от Китай бяха осиновени общо 24 деца.

Междувременно 74 деца са били осиновени от Тайван, което е четвъртият най-висок брой през 2024 г., следван единствено от Индия (202), Колумбия (200) и България (79).

Международната политика също играе роля в глобалните потоци от осиновявания. Такъв е случаят с Русия, която забрани осиновяванията от американски родители през 2012 г. в отговор на американския закон „Магнитски“, който санкционира руски служители и граждани за нарушения на човешките права. Както показва следващата диаграма, откакто през 2009 г. са били осиновени 1588 руски деца, този брой е спаднал до 0 през 2015 г., като оттогава насам от страната не са осиновявани деца.