Заплатите в България ще продължат да се повишават, но много по-бавно през следващите години. Това показва есенната икономическа прогноза на Европейската комисия (ЕК). След силните скокове през 2024 – 2025 г. страната навлиза в период на умерен растеж, защото икономиката и потреблението се забавят.

Бърз растеж → умерено темпо. През 2024 и началото на 2025 г. възнагражденията растяха заради:

корекции след високата инфлация,

рязко увеличение в сектори като сигурност, образование и отбрана,

догонване на средните европейски доходи.

Но ЕК предупреждава: икономиката вече не може да поддържа това темпо. Бизнесът се стреми да остане конкурентен, а държавата – да ограничи разходите.

Заетостта расте. Работодателите наемат активно и привличат хора от трети страни, особено в нискоквалифицирани позиции. Това намалява натиска за нови големи увеличения на заплатите, посочва границата на възможностите икономиката да догонва бързо ЕС.

Безработица:

2024: 4,2%

2025: 3,5%

2026: 3,7%

2027: 3,8%

Нива, по-ниски от очакваните.

Цените на услугите и храните ще останат по-високи заради скока на заплатите през последните две години.

Икономическият растеж се охлажда, БВП:

2024: 3%

2025: 2,7%

2027: 2,1%

През 2025–2027 г. растежът ще намалява, но инвестициите – особено с приемането на еврото – ще държат икономиката стабилна.

Бюджетът под напрежение

Дефицитът: 2025: 3%, 2026: 2,7%, 2027: 4,3% – заради големи доставки за отбрана.

БЛИЦ - Информационна агенция

ЕК предупреждава: Ако тези разходи бъдат прекласифицирани като дефицитни, цифрите може да се влошат още.