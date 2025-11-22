Пациент, пострадал след падане от голяма височина, ще бъде транспортиран със специализиран медицински хеликоптер от авиобаза „Безмер” край Ямбол до болница „Пирогов” в София. За случая съобщиха от областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон” в Ямбол.

Пострадалият е на 49 години и вследствие на инцидента е с фрактура на лумбален прешлен. След направена образна диагностика и консултация с неврохирург, той ще бъде транспортиран с въздушна линейка за лечение в Клиниката по неврохирургия в „Пирогов“, посочиха от ямболската болница.

Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и „България Хели Мед Сървиз“.

Пациентът ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза „Безмер“, където се очаква да кацне специализираният медицински хеликоптер.

Системата за спешна медицинска помощ по въздуха беше задействана за първи път в Ямбол в средата на септември, заради пострадал 63-годишен мъж. Той постъпи в спешното отделение на областната болница с ампутирана ръка, вследствие на инцидент при рязане на дърва.