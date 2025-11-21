Френски метеоролози издадоха жълто предупреждение заради обилни снеговалежи и лед в 82 департамента, съобщават Le Figaro.



Движението е затруднено, след като снощи падна обилен сняг в планинския Централен масив, Нормандия и близо до Пиренеите, съобщи телевизия BfM.



Шофьорите са предупредени да бъдат изключително внимателни в департамента Горна Лоара, според Пътната администрация в региона Централен масив, в южната и централната част на страната.