Бургас кани не само бургазлии, а и всеки приятел на морето да споделим заедно най-морския празник и старта на коледните чествания, които ще продължат до Нова година.

През целия 6-и декември градът ще празнува в ритъма на Никулден със спортни, официални, културни и музикални събития на емблематични места в Бургас. Подробната програма с точни часове и локации ще представяме поетапно в следващите дни, за да обърнем специално внимание на всяко събитие.

Денят започва спортно – с участието на плувеца рекордьор в студени и открити води Цанко Цанков и легендарния гимнастик, олимпийски медалист Йордан Йовчев.

После Бургас се превръща в една голяма музикална сцена:

– победителите от „Като две капки вода“ Владо Михайлов и Владо Зомбори

– бургаското пеещо съкровище Рафи Бохосян

– Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, които ще се погрижат за кулминацията на празника.

Към тях се присъединяват и младите таланти на Бургас – сцената ще бъде споделена от утвърдени имена и новото поколение бургаски артисти.

От киното и дигиталния свят към Никулден в Бургас се присъединяват актьорът Китодар Тодоров и Слави The Clasher, които също ще имат своите срещи с публиката. Повече за формата на тези събития ще разкрием скоро.

По традиция всички именици ще си направят „Златната снимка“ с кмета Димитър Николов на площада пред Община Бургас.

В празничната вечер Бургас ще връчи годишните отличия „Бург на годината“ и „Художник на годината“ – знак на признание към съвременните творци и активни личности на града.

В рамките на официалната част Общинският съвет на Бургас ще удостои със званието „Почетен гражданин на Бургас“:

– актьора и телевизионен водещ Димитър Рачков

– художника график и бургаски творец Димо Колибаров

– големия театрален и филмов актьор Руси Чанев

Посмъртно с почетно гражданство ще бъдат отличени писателят и сатирик Алек Попов и професорът по звукорежисура Иво Керемидчиев.

Бургас ще се преклони и пред паметта на дарителя Александър Георгиев – Коджакафалията, както и на загиналите моряци и рибари – част от традицията, която ни напомня, че Никулден е ден на благодарност, памет и почит към хората, свързали живота си с морето и с града.

По време на големия концерт за Никулден на площад „Тройката“ ще се състои запалването на светлините на коледната елха.

Очаквайте още подробности за програмата през следващите дни.

На Никулден – всички празнуват Бургас!