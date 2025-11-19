528 нотификации са изпратили страните от ЕС в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) през октомври, сочат данни на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, предаде БГНЕС.

Броят на нотификациите отбелязва значителен ръст на месечна база спрямо предходния месец септември, когато общият брой на предупрежденията бе 434.

В категорията на храните броят на уведомленията през октомври достига 480, като 218 от тях са класифицирани като случаи със сериозен риск.

За пореден месец най-много нотификации има за категориите „Плодове и зеленчуци“ (94), „Ядки, продукти, съдържащи ядки и семена“ (59) и „Птиче месо и продукти от птиче месо“ (38).

За пореден месец водещи патогени са Salmonella spp., Listeria monocytogenes и Escherichia coli. Най-голям дял от уведомленията се отнасят до месни продукти (включително птиче месо) и морски дарове. Анализът сочи, че Salmonella spp. е установена в над 40% от нотификациите, основно в птиче месо с произход от Полша, Румъния, Унгария и Украйна, докато Listeria monocytogenes се среща предимно в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия. E. coli е открита в различни категории храни – от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти. Повечето случаи, според анализа по страната на произход, са свързани с продукти от Испания, Полша, Италия и Индия.

През октомври са докладвани случаи на засечени афлатоксини в ядки - фъстъци, шамфъстъци, лешници, с произход от Турция, Аржентина, Никарагуа, Бразилия и САЩ. В сушени плодове, кафе и зърнени храни са открити охратоксин A, а тежки метали – живак, олово и кадмий - в рибни продукти и подправки от Испания, Мароко, Португалия и Китай.

През октомври в пратка с кисели краставици от Индия са открити остатъци от парацетамол.

При внос от трети страни пък са засечени 62 активни вещества, от които 38 изобщо не са разрешени за ползване в ЕС - хлорпирифос, ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, както и етилен оксид, хлорфенапир, оксамил, метомил и др. Най-често засегнатите от пестицидните остатъци са стоки от Индия (12), Египет (11), Турция (8) и Китай (7).

През октомври в системата за бързо предупреждение са регистрирани 2 нотификации, при които България е посочена като страна на произход - в едната става въпрос за билката очанка, за която производителят твърди, че е с органичен произход, но е била пълна с кадмий и пиролизидинови алкалоиди; а във втората - за печени слънчогледови семки, замърсени със салмонела.