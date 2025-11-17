Голяма част от черноморските ни курорти могат да бъдат наводнени при обилни валежи – показват резултатите от проверката на Министерството на околната среда и водите след потопа в "Елените", който взе 4 жертви.

След кошмарното бедствие властите започнаха проверка, а месец по-късно резултатите показват, че курортите Свети Влас, Лозенец, Царево, Шабла и Слънчев бряг са високорискови от наводнения при обилни валежи.

"Наложихме нашите планове за управление на риска от наводнения върху съществуващите карти на кадастъра и видяхме доста несъответствия. В много участъци водните обекти не са отразени в кадастралната карта, която е позволила застрояване на речни легла", каза пред bTV Манол Генов, министър на околната среда и водите.

Едно от тези места е Слънчев бряг, а тази новина не изненадва Станислав Станев, който живее в курорта от 10 години.

"С дъждовете е сериозен проблем, навсякъде по всички улици се образуват езера, като мина езера. Няма никаква канализация. Това е доста притеснително, защото ако се случи това нещо, което се случи в "Елените", ние сме загубени", споделя той.

А рискът Слънчев бряг да бъде наводнен идва от коритото на река Хаджийска, което не е почистено.

"Участъкът е с нарушена проводимост, покрити участъци с тръби, 9 участъка, в които има застрояване", настоява министър Манол Генов.

Една от проверените 52 реки по Черноморието е и тази пресичаща Шабла, където на 23 септември 2005 г. 4-метрова вълна залива над 200 къщи през нощта. Водата помита по пътя си шест моста и десетки коли. Причината - 205 литра на квадратен метър и забентвания в коритото на реката.

"Голяма вълна влезе в къщата. Децата паднаха във водата. Къщата ми вече падна. Просто нищо не става от нея. Целият ми багаж е в калта. Децата ги спасихме. Децата паднаха във водата, не можехме да ги спасим, близо 10 минути бяха във водата", разказа за ужаса тогава Георги Русев.

Днес вода в реката почти няма, но картите предупреждават, че има риск бедствието да се повтори.

"За тази година сме картирали на ново речните корита с идеята да видим дали има нануси. Има констатирани такива и в следващата година ще отделим средства за тях", обясни Мариян Жечев, кмет на Шабла.

В подобна ситуация са и курортите, Лозенец, Царево и Свети Влас.

"Аз ще направя един много подробен доклад и той ще бъде достъпен и за областни управители и за кметове да предприемат действия", каза още министър Генов.

По думите му, министерството ще обяви механизъм за финансиране на най-застрашените от бедствия общини.