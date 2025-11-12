Държавно първенство по ката и 21-во Държавно първенство по кумите на категории за всички възрасти се проведоха на 8-ми и 9-ти ноември в спортната база на „Аквалайф“ в Кранево.

Мероприятието бе по инициатива на БКА – ИКО България с председател дветовния шампион – шихан Емил Костов.

В състезанието взеха участие 240 каратеки, членове ИКО. Тази година, с разрешението на Централата в Япония – Хонбу, първенството бе отворено за участието и на други ИКО членове. В тази връзка, освен каратеки на БКА, близо 60 състезатели от ИКО Молдова и ИКО Турция се включиха в надпреварата.

Съревнованието започна първия ден с първенство по ката и първенство по кумите за възрастовите групи от 5 до 13г. включително. Вторият ден продължи с всички останали – юноши, младежи, девойки, мъже и жени.

От клуба на Шихан Апостолова-Костова взеха участие 40 състезатели, които спечелиха 5 златни, 10 сребърни и 5 бронзови медали различните възрастови групи и дисциплини:

Place

Name

DIVISION

I

Али Хюсеин

М 6-7г.- 20 kg;

I

Александър Иванов

ЮМВ 12-13г. + 50 kg;

I

Гергана Имперова

ЖЕНИ - 55 kg;

I

Валентин Желев

КАТА МЪЖЕ

I

Тервел Василев

КАТА Нач. над 14г.

II

Даная Лана

Мм 8-9 г. - 35 kg;

II

Мария Танева

ДВМ 12-13 г. - 40 kg;

II

Игор Пейчев

ЮСВ 14 -15г. - 55 kg;

II

Виктория Пехливанова

ДСВ 14-15 г. + 55 kg;

II

Велин Гайдарджиев

Мл. 16 -17 г. - 65 kg;

II

Стратимир Стратиев

МЪЖЕ - 80 kg;

II

Борис Събев

МЪЖЕ +35 г. + 85 kg;

II

Симона Стойчева

ЖЕНИ - 55 kg;

II

Ярослава Прудникова

ЖЕНИ + 55 kg;

II

Калоян Стоянов

КАТА Нач. до 13г.

III

Ивелин Драганов

М 10-11г. + 45 kg;

III

Тервел Василев

Мл. 16 -17 г. - 65 kg;

III

Мая Атанасова

ДМВ 12-13 г.. - 45 kg;

III

Александра Иванова

Мм 6-7 г. - 25 kg;

III

Гергана Янева

КАТА ЖЕНИ

Специални награди през двата дни на мероприятието бяха връчени на определени състезатели, сред които бяха и възпитаниците на Бургаския клуб:

Давид Кушниренко /4г./ за: „НАЙ-МАЛЪК СЪСТЕЗАТЕЛ“!

Александър Иванов /ЮМВ/ за: „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“!

Стратимир Стратиев /МЪЖЕ/ за: „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“.

Първенствата в двете дисциплини бяха част от подготовката на националния отбор, в това число и каратеки от „Киокушин Спирит“, за предстоящото 22-ро Европейско първенство по киокушин карате за мъже и жени на без-категории и Европейско първенство за юноши и девойки на категории, които ще се проведат на 5-ти и 6-ти декември в Букурещ, Румъния.