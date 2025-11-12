Държавно първенство по ката и 21-во Държавно първенство по кумите на категории за всички възрасти се проведоха на 8-ми и 9-ти ноември в спортната база на „Аквалайф“ в Кранево.

Мероприятието бе по инициатива на БКА – ИКО България с председател дветовния шампион – шихан Емил Костов.

В състезанието взеха участие 240 каратеки, членове ИКО. Тази година, с разрешението на Централата в Япония – Хонбу, първенството бе отворено за участието и на други ИКО членове. В тази връзка, освен каратеки на БКА, близо 60 състезатели от ИКО Молдова и ИКО Турция се включиха в надпреварата.

Съревнованието започна първия ден с първенство по ката и първенство по кумите за възрастовите групи от 5 до 13г. включително. Вторият ден продължи с всички останали – юноши, младежи, девойки, мъже и жени.

От клуба на Шихан Апостолова-Костова взеха участие 40 състезатели, които спечелиха 5 златни, 10 сребърни и 5 бронзови медали различните възрастови групи и дисциплини:

Place Name DIVISION I Али Хюсеин М 6-7г.- 20 kg; I Александър Иванов ЮМВ 12-13г. + 50 kg; I Гергана Имперова ЖЕНИ - 55 kg; I Валентин Желев КАТА МЪЖЕ I Тервел Василев КАТА Нач. над 14г. II Даная Лана Мм 8-9 г. - 35 kg; II Мария Танева ДВМ 12-13 г. - 40 kg; II Игор Пейчев ЮСВ 14 -15г. - 55 kg; II Виктория Пехливанова ДСВ 14-15 г. + 55 kg; II Велин Гайдарджиев Мл. 16 -17 г. - 65 kg; II Стратимир Стратиев МЪЖЕ - 80 kg; II Борис Събев МЪЖЕ +35 г. + 85 kg; II Симона Стойчева ЖЕНИ - 55 kg; II Ярослава Прудникова ЖЕНИ + 55 kg; II Калоян Стоянов КАТА Нач. до 13г. III Ивелин Драганов М 10-11г. + 45 kg; III Тервел Василев Мл. 16 -17 г. - 65 kg; III Мая Атанасова ДМВ 12-13 г.. - 45 kg; III Александра Иванова Мм 6-7 г. - 25 kg; III Гергана Янева КАТА ЖЕНИ

Специални награди през двата дни на мероприятието бяха връчени на определени състезатели, сред които бяха и възпитаниците на Бургаския клуб:

Давид Кушниренко /4г./ за: „НАЙ-МАЛЪК СЪСТЕЗАТЕЛ“!

Александър Иванов /ЮМВ/ за: „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“!

Стратимир Стратиев /МЪЖЕ/ за: „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“.

Първенствата в двете дисциплини бяха част от подготовката на националния отбор, в това число и каратеки от „Киокушин Спирит“, за предстоящото 22-ро Европейско първенство по киокушин карате за мъже и жени на без-категории и Европейско първенство за юноши и девойки на категории, които ще се проведат на 5-ти и 6-ти декември в Букурещ, Румъния.















































