Държавно първенство по ката и 21-во Държавно първенство по кумите на категории за всички възрасти се проведоха на 8-ми и 9-ти ноември в спортната база на „Аквалайф“ в Кранево.
Мероприятието бе по инициатива на БКА – ИКО България с председател дветовния шампион – шихан Емил Костов.
В състезанието взеха участие 240 каратеки, членове ИКО. Тази година, с разрешението на Централата в Япония – Хонбу, първенството бе отворено за участието и на други ИКО членове. В тази връзка, освен каратеки на БКА, близо 60 състезатели от ИКО Молдова и ИКО Турция се включиха в надпреварата.
Съревнованието започна първия ден с първенство по ката и първенство по кумите за възрастовите групи от 5 до 13г. включително. Вторият ден продължи с всички останали – юноши, младежи, девойки, мъже и жени.
От клуба на Шихан Апостолова-Костова взеха участие 40 състезатели, които спечелиха 5 златни, 10 сребърни и 5 бронзови медали различните възрастови групи и дисциплини:
|
Place
|
Name
|
DIVISION
|
I
|
Али Хюсеин
|
М 6-7г.- 20 kg;
|
I
|
Александър Иванов
|
ЮМВ 12-13г. + 50 kg;
|
I
|
Гергана Имперова
|
ЖЕНИ - 55 kg;
|
I
|
Валентин Желев
|
КАТА МЪЖЕ
|
I
|
Тервел Василев
|
КАТА Нач. над 14г.
|
II
|
Даная Лана
|
Мм 8-9 г. - 35 kg;
|
II
|
Мария Танева
|
ДВМ 12-13 г. - 40 kg;
|
II
|
Игор Пейчев
|
ЮСВ 14 -15г. - 55 kg;
|
II
|
Виктория Пехливанова
|
ДСВ 14-15 г. + 55 kg;
|
II
|
Велин Гайдарджиев
|
Мл. 16 -17 г. - 65 kg;
|
II
|
Стратимир Стратиев
|
МЪЖЕ - 80 kg;
|
II
|
Борис Събев
|
МЪЖЕ +35 г. + 85 kg;
|
II
|
Симона Стойчева
|
ЖЕНИ - 55 kg;
|
II
|
Ярослава Прудникова
|
ЖЕНИ + 55 kg;
|
II
|
Калоян Стоянов
|
КАТА Нач. до 13г.
|
III
|
Ивелин Драганов
|
М 10-11г. + 45 kg;
|
III
|
Тервел Василев
|
Мл. 16 -17 г. - 65 kg;
|
III
|
Мая Атанасова
|
ДМВ 12-13 г.. - 45 kg;
|
III
|
Александра Иванова
|
Мм 6-7 г. - 25 kg;
|
III
|
Гергана Янева
|
КАТА ЖЕНИ
Специални награди през двата дни на мероприятието бяха връчени на определени състезатели, сред които бяха и възпитаниците на Бургаския клуб:
Давид Кушниренко /4г./ за: „НАЙ-МАЛЪК СЪСТЕЗАТЕЛ“!
Александър Иванов /ЮМВ/ за: „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“!
Стратимир Стратиев /МЪЖЕ/ за: „ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА“.
Първенствата в двете дисциплини бяха част от подготовката на националния отбор, в това число и каратеки от „Киокушин Спирит“, за предстоящото 22-ро Европейско първенство по киокушин карате за мъже и жени на без-категории и Европейско първенство за юноши и девойки на категории, които ще се проведат на 5-ти и 6-ти декември в Букурещ, Румъния.
