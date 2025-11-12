Екстремно силна магнитна буря е ударила Земята в ранните часове на сряда, съобщава Геомагнитната обсерватория в Панагюрище. Експертите обясняват, че това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни. По време на магнитни бури човешкото тяло изпитва допълнителен стрес. Смята се, че се появяват главоболие, раздразнителност, скокове на кръвното налягане и безсъние. За да се облекчат ефектите от геомагнитните колебания, е важно да се поддържа спокойно и стабилно ежедневие.
