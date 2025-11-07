Тежък инцидент затвори тази нощ възловия бул. „Тодор Александров“ в Бургас. Лек автомобил е излетял от пътя и е паднал в езерото Вая. По първоначална информация в колата са пътували нелегални мигранти, сред които има жертви. Автомобилът е бил засечен от полицията и бил преследван. Предполага се, че тежкия инцидент е станал заради високата скорост и мократа настилка. На място в момента са екипи на полицията, Гранична полиция, линейки. Продължава огледът на местопроизшествието. Районът е отцепен, като движението е спряно в двете посоки. Колите се отбиват от магазин Била в посока „Меден рудник“ и от кръстовището с улица „Спортна“ към ул. „Индустриална“ в посока към центъра.











