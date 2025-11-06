Станислав Попдончев заяви, че се обсъжда по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките, които работодателите не харесват.

Проведена бе спешна среща в Министерството на финансите след отказа на работодателите да обсъждат бюджета за следващата година. От страна на бизнеса дойде и първият коментар.

"Диалогът може да се каже, че е възстановен. Тепърва трябва да се обсъждат мерките и да видим по какъв начин можем да премахнем част от големите проблеми за нас - ръстът на осигуровките с 2% и данък дивидент. На този етап все още се представят мерките и се обсъждат варианти. Не можем да кажем, че сме стигнали до някакъв напредък. Разговорите продължават", заяви Станислав Попдончев, който е заместник-председател на Българска стопанска камара, цитиран от Нова телевизия.

"Позитивно е, че се водят разговори. Всяка от страните показа разчети. Започнахме от разходната част - какво е възможно там. Естествено бяхме бомбардирани от притесненията как законово са обвързани голяма част от предвидените разходи", посочи председателят на АИКБ Румен Радев.

По-рано днес от куларите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че лично ще се срещне с бизнеса, за да проведат разговор за Бюджет 2026. Към обяд той публикува в профила си във Facebook снимки от срещата в централата на ГЕРБ, на която присъстваха той, представители на бизнеса, вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият министър Теменужка Петкова.

След тази среща разговорите продължиха във финансовото министерство при министър Петкова.