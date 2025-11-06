Тази нощ нощта наблюдавахме едно от най-ярките астрономически явления на годината - Боброво пълнолуние, известно още като Суперлуна на Бобъра. Това пълнолуние не само е най-голямото и най-яркото за 2025 г., но има и дълбока символика - време за обобщаване и подготовка за нов етап.

Какво е Супербоброва Луна?

Името „Боброва луна“ произлиза от традициите на северноамериканските племена, които през ноември поставяли капани за бобри и се подготвяли за зимата. Тазгодишното пълнолуние съвпада с момента, в който Луната е най-близо до Земята - т. нар. перигей. Ето защо тя ще изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено.

Духовно значение на Супер пълнолунието на 5 ноември 2025 г.

Според изчисленията на астрономите, на 5 ноември Луната се приближи до Земята на разстояние от около 356 980 км и следователно стана втората от трите последователни суперлуни през 2025 г. - след октомврийската и преди декемврийската.

По това време Луната изглежда до 14% по-голяма и до 30% по-ярка от нормално пълнолуние. Разликата не винаги е визуално поразителна, но за внимателните наблюдатели това е чудесна възможност да се възхитят на естествената красота на нощното небе.

Суперлуната на бобъра символизира подготовката за зимата, завършването на стари процеси и натрупването на ресурси. Това е момент, в който си струва да забавите темпото, да направите равносметка на годината и да се освободите от ненужното.

Според НАСА, Суперлуната на бобъра през 2025 г. е последната толкова ярка суперлуна до 2028 г. Следващото подобно събитие се очаква едва след три години.