Работник е затрупан от земна маса на ВиК. Инцидентът е станал днес при заравяне на изкопа в Лясковец. Инертните материали се свлекли върху служителя и той загинал на място.

Районът е отцепен. На място са криминалисти от полицията в Горна Оряховица.