Работник е затрупан от земна маса на ВиК. Инцидентът е станал днес при заравяне на изкопа в Лясковец. Инертните материали се свлекли върху служителя и той загинал на място.
Районът е отцепен. На място са криминалисти от полицията в Горна Оряховица.
Работник е затрупан от земна маса на ВиК. Инцидентът е станал днес при заравяне на изкопа в Лясковец. Инертните материали се свлекли върху служителя и той загинал на място.
Районът е отцепен. На място са криминалисти от полицията в Горна Оряховица.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в страницата си във Фейсбук, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков. …
Магистър - фармацевтите имат пълна протестна готовност, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на…
Работник е затрупан от земна маса на ВиК. Инцидентът е станал днес при заравяне на изкопа в Лясковец. Инертните материали се свлекли върху служителя и т…
Благодарна бургазлийка изказа своите отлични впечатления от работата на полицаите от Второ РУ, след като разкриха крадеца на златните й бижута. „И…
Станислав Попдончев заяви, че се обсъжда по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките, които работодателите не харесват.Проведена бе спешна ср…
Дирекция „Бюро по труда“ организира трудова борса с представители на фирми от различни браншове.На 20.11.2025 год. От 10:00 часа във Военен …
Открито е починало куче в двора на кооперация, разположена на несебърската улица „Васил Левски”, съобщиха от полицията. Обвинена е&nbs…
Парламентът одобри право на отказ при индексация на цените на мобилните оператори, което е в услуга на над 3 милиона потребители. Промените бяха гласува…
Остра позиция състави Европейският център за транспортни политики (ЕТЦП), основан от пътния експерт Диана Русинова. Тя разпространи становище на организ…
Община Поморие е получила одобрение от Министерството на земеделието да поеме управлението на Тракийската куполна гробница в града. Това съобщи пред кме…
0 Коментара