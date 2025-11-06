Благодарна бургазлийка изказа своите отлични впечатления от работата на полицаите от Второ РУ, след като разкриха крадеца на златните й бижута. „Изразаявам своята искрена благодарност и признателност към служителите на Второ РУ на МВР в Бургас за проявения професионализъм, бързата реакция и висок морал при разкриване на кражба в дома ни. Благодарение на техните навременни действия, отговорност и отлична координация, беше установен извършителят и в много кратък ни бяха върнати откраднатите златни накити. Единият пръстен ми беше върнат, а за другия ми беше възстановена стойността.“, пише Елена Петрова.