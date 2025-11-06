Магистър - фармацевтите имат пълна протестна готовност, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите. Това е посочено в позиция на Българския фармацевтичен съюз, публикувана на сайта на съсловната организация.

Становището на БФС е по повод проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., през чиито преходни и заключителни разпоредби се предвижда задължително използване на софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) от 1 януари 2026 г. Становището е изпратено до премиера и до Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Всички аптеки са длъжни по силата на Закона за здравното осигуряване и на Закона за здравето да ползват специализирани софтуери за управление на продажбите на лекарствени продукти, се припомня в позицията на фармацевтите. Всяко отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание се верифицира в националната система от регистри, която е създадена по реда на правото на ЕС. Също така, всяко отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание се регистрира в Националната здравноинформационна система, ако продуктът се заплаща от НЗОК или в определени други случаи. Аптеките ползват специализирани и сложни от техническа страна софтуери, които се създават и поддържат от доставчици с опит в областта.

Тези софтуери имат системна връзка в реално време с Националната здравноинформационна система, с информационната система на НЗОК, със Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България, поддържана от Изпълнителната агенция по лекарствата, и с Националния регистър за верификация на Българската организация за верификация на лекарствата, се посочва още в становището на БФС. Според съсловната организация има реална опасност подобни сложни системи да не бъдат регистрират в НАП в определения срок.

„През 2018 г. Министерството на финансите неколкократно удължаваше срока за регистрация на СУПТО и накрая се отказа от задължителната регистрация по комплексни причини. Настоящото изискване поставя аптеките в невъзможност да извършват дейността си и от 1 януари 2026 г., а пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти. С предложения проект правителството създава предпоставки за невиждана национална здравна криза. Същевременно, от 1 януари 2026 г. софтуерите на аптеките трябва да се настроят за работа в две валути - лева и евро, което е огромно предизвикателство“, се допълва в позицията. Приемането на законопроекта за държавния бюджет в този вид може да засегне правото на здравноосигурените лица на достъп до определени продукти от Позитивния лекарствен списък и да създаде спорове между НЗОК и търговците на дребно.