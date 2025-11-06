Община Поморие е получила одобрение от Министерството на земеделието да поеме управлението на Тракийската куполна гробница в града. Това съобщи пред кметът Иван Алексиев, цитиран от БТА. По думите му решението е постигнато след среща с екипа на министерството и представлява важна стъпка към кандидатстване на обекта за включване в Списъка на световното културно и нематериално наследство на ЮНЕСКО.

„Вече имаме зелена светлина и работим в посока Тракийската куполна гробница да бъде предоставена за управление на община Поморие, за да можем на по-късен етап да кандидатстваме“, заяви Алексиев.

Поморие има амбицията да се утвърди като водеща туристическа и СПА дестинация на Южното Черноморие, каза кметът в края на май тази година по време на дискусията „Бранд Поморие. СПА столицата на Южното Черноморие", част от националната кампания „Чудесата на България", организирана от "Стандарт".

Поморийската гробница е обект с национално значение, обявен за културно-историческо наследство още през 1978 година. В момента попада в активите на Опитната станция за южни култури, която е част от Селскостопанската академия. Според Алексиев това създава пречки пред местната власт да кандидатства по национални и европейски проекти за нейното развитие и социализация. Крайморската община опитва да получи право на управление над историческия обект, като вече има изготвен проект за популяризирането му като туристически обект.

Тракийската гробница е датирана от 2-3-ти век и представлява голямо кръгло помещение с диаметър около 12 метра и дебела куха колона в средата, до което води дълъг коридор. Мнението на археолозите е, че съоръжението е служило за мавзолей на богата анхиалска тракийска фамилия, като в него са се извършвали религиозни ритуали, посветени на култа към слънцето. Античната куполна гробница е една от големите, откривани в България, и е единствена по рода си на Балканския полуостров. Представлява комбинация на типична тракийска куполна гробница и римски мавзолей.