Остра позиция състави Европейският център за транспортни политики (ЕТЦП), основан от пътния експерт Диана Русинова. Тя разпространи становище на организацията, в което се посочва, че тя и колегите ѝ са дълбоко възмутени от факта, че някогашният състезател по фигурно пързаляне Максим Стависки организира спортно събитие в столичния Зимен дворец.

Спортистът причини тежка катастрофа на 5 август 2007 г под въздействието на алкохол.

Инцидентът завърши със смъртта на 24-годишния Петър Петров, който загина на място от удара на мощния му джип. Останала жива, но инвалид за цял живот, е приятелката на покойния - Мануела Горсова. Въпреки многократните опити състоянието ѝ да се подобри след скъпоструващи лечения в чужбина, младата жена е напълно зависима от майка си - не говори и не се движи.

В спортните среди припомнят, че Стависки и неговата спътница в живота и на леда Албена Денкова не са били в България повече от 10 години. От няколко дни обаче са в столицата и дори споделили намерението си да се установят за постоянно в България.

Новината навлече гнева на много публични личности, родители на деца, загинали или инвалидизирани в катастрофи, спортни дейци и неправителствени организации. По-рано днес, 6 ноември, възмущението си изрази и сценаристът Иво Сиромахов, който написа остър пост във фейсбук по темата.

Ето и цялото становище на ЕТЦП:

Европейският център за транспортни политики изразява своето дълбоко възмущение от факта, че днес, години след пътнотранспортното произшествие, при което Максим Стависки отне човешки живот и причини тежки увреждания на друго младо момиче, същият човек продължава да се изявява публично като организатор на спортни събития и турнири, представяни като прояви на спортен дух, мотивация и младежко вдъхновение.

В случая с организирания „Club Denkov & Staviski Cup“ не става дума просто за спортна инициатива, а за дълбоко морално противоречие. Да се провеждат състезания и кампании, свързани с името на човек, който е причинил смърт на пътя след употреба на алкохол, означава обществото да бъде принудено да забрави за болката на пострадалите и да приеме, че човешкият живот може да бъде пренебрегнат, когато извършителят е известен или успял.

Ние не поставяме под въпрос правото на никого да се опита да продължи живота си, но категорично заявяваме, че истинското изкупление не може да се състои в спортни прояви, медийно присъствие или опит за реабилитация чрез публичен имидж. Истинското изкупление започва с признание, с дълбоко осъзнаване на тежестта на стореното и с активна работа в полза на жертвите и на каузата за пътна безопасност.

Днес, вместо да виждаме ангажираност с превенцията на пътните произшествия и с подкрепата на пострадалите, ставаме свидетели на събития, които поставят в центъра си едно име, натоварено с трагедия, без това да бъде придружено от морално или обществено послание. Това е не просто неуместно — това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя, и за всички, които вярват, че справедливостта трябва да има съдържание, а не формалност.

Няма присъда, която да върне изгубения живот. Но обществото има нужда от усещане за справедливост, за отговорност и за морална граница, която не може да се прекрачва в името на имидж, популярност или бизнес интерес.

Европейският център за транспортни политики призовава институциите, медиите и обществените организации да проявят чувствителност към подобни прояви, които подменят ценностите на отговорността и солидарността с циничната идея, че времето лекува всичко. Времето не лекува – то просто показва кой има съвест.