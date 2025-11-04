Днес почитаме паметта на Преп. Йоаникий Велики. Св. свщмчци Никандър, еп. Мирски и Ермей презвитер.



Йоаникий служел като войник при император Лъв Хазар и бил удостоен с царски почести, но заживял като отшелник в пещера на Олимп. Господ го дарил с чудотворна сила, прозорливост и мъдрост.



Благочестиви хора идвали при светията, за да получат от него съвет и помощ.



Преп. Йоаникий сочел на заблудилите се правия път, изцерявал болните и вършел много чудеса с името на Христа. Починал на 94-годишна възраст.