Спипаха голямо количество контрабандни цигари на "Капитан Андреево" в товарен автомобил, превозващ машини за Германия, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарната композиция пристига на 31 октомври, управлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва транзитно машини и механични устройства от Турция за Германия през България и е заявил, че няма друго за деклариране.

В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват в товара зони с подозрителна плътност.

При последвалата физическа проверка са открити в маркираните зони кашони цигари, поставени върху палетите с декларирана стока в отдалечената предна част на товара.

Иззети са 265 400 къса - 13 270 кутии контрабандни цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Пазарната стойност на недекларираните тютюневи изделия възлиза на 100 074 лева - 51167 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.