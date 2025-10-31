С тях общият брой на контролираните отсечки става 56, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление.
Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка.
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят на МВР, което налага съответните санкции.
