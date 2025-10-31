На 1 ноември според християнския календар отбелязваме Архангелова (мъжка) задушница – ден на почит към паметта на починалите, както и ден на признателност към загиналите за България воини. Това е една от трите най-големи Задушници в църковния календар

Общоградското възпоминание ще започне от 10:00 часа пред Дом на покойника в Траурен парк – Бургас с изпълнение на траурна музика от Бургаския духов оркестър. От 10.30 часа ще бъде отслужена заупокойна молитва.

По традиция от 11:00 часа ще бъдат положени цветя на паметни плочи на граждани на Бургас, подбрани на случаен принцип, с което се цели да бъде отдадена почит на знакови за града личности.

От 11:30 часа на паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, пред Военния клуб, със заупокойна молитва и военен ритуал по полагане на венци и цветя ще бъде отдадена почит към офицерите и войниците от Българската армия, дали живота си за свободата на родината.

На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт.

- линия 92 → Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Ортото” – ул. “Босна” – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Спортна”– бул. “Иван Вазов” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.

- линия Б1 → Терминал „Меден рудник“ – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал „Юг“ – бул. „Христо Ботев” – „Александровска“ – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – „Велека“ – „Изгрев“, „Акве калиде“ – Терминал „Изгрев“

→ Терминал „Изгрев“ – „Изгрев“, „Акве калиде“ – „Велека“ – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – „Александровска“ – бул. „Христо Ботев” – Терминал „Юг“ – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал „Меден рудник“

- линия 11 → Терминал „Славейков“ – ул. „Проф. Якимов” – „Изгрев“, „Акве калиде“ – „Велека“ – „Лазур“, ул. „24-ти Пехотен черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал „Славейков“

- линия 12 → Терминал Славейков – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – „Лазур“ ул. „24-ти Пехотен черноморски полк” – „Велека“ – „Изгрев“, „Акве калиде“ – ул. „Проф. Якимов” – Терминал „Славейков“

- линия 15 → Автогара „Юг“ – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. „Сарафово“

→ кв. „Сарафово“ – ул. „Транспортна” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – Автогара „Юг“

- линия Б11 → Терминал „Меден рудник“ – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал „Изгрев“

→ Терминал „Изгрев“ – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал „Меден рудник“.

https://burgasbus.info/burgasbus/?p=14888