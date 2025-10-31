Община Бургас и председателят на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Общинския съвет Стоян Грозев организират Ден на отворените врати в анаеробната инсталация, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Събитието ще се проведе на 7 ноември и има за цел да запознае гражданите с функционирането и ползите от съоръжението, което допринася за устойчивото управление на отпадъците и опазването на околната среда.

Посещенията ще се осъществят в две групи – от 10:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 до 15:00 ч.. Преди обиколката ще бъде проведен кратък инструктаж за безопасност.

Анаеробната инсталация е пример за иновативен подход на Община Бургас към зеленото бъдеще на града. Тя превръща биоотпадъците в енергия и помага за по-чист и устойчив Бургас, посочват от общинския пресцентър.

От местната администрация приканват гражданите да се включат в инициативата и да научат повече за зелените решения на Бургас. Според Общината отговорното разделяне и изхвърляне на отпадъците е ключов фактор за намаляване на парниковите газове, ограничаване на климатичните промени и подобряване на качеството на живот.

Припомняме, че анаеробната инсталация в Бургас е първата в България, която работи по принципа на суха метанизация. Съоръжението разполага с капацитет за преработка на над 30 000 тона отпадъци годишно и е без аналог в страната. Включва осем биореактора, система за биогаз, газово хранилище, шест тунела за компостиране и когенераторна система от най-висок клас за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Инсталацията е оборудвана със съвременни системи за управление на ферментацията, мониторинг и контрол на процесите. Разграждането на отпадъците се извършва при пълна липса на кислород, с помощта на специални бактерии, което води до получаването на висококачествен компост и метан.

Съоръжението бе открито през ноември 2023 г. и е изградено по проект №BG16M1OP002-2.004-0002 по Оперативна програма "Околна среда 2014–2020", с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие.