Днес - 31 октомври, се пуска движението в ремонтираното платно за Бургас в участъка от автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора. Обновеното трасе е с дължина 10 км и е между 208-и и 218-и км.

Предвижда се движението да бъде възстановено около 18 ч., веднага след като се премахне временната организация на движение по време на строителните работи, съобщиха от пътната агенция.

При ремонта на платното е извършена цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др.

Вчера сутринта бе възстановено движението и в 8-километровия участък от АМ „Тракия“ в област Пазарджик, след като завърши полагането на маркировката в платното за София. Между 90-и и 98-и км на автомагистралата вече се преминава и в двете ремонтирани платна без никакви ограничения.

На АМ „Тракия“ продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. На обекта се работи интензивно като на определи отсечки се полага геомрежа, в други бетонови бордюри, основен асфалтов пласт и др. Прогнозният срок за завършването му е до края на ноември.

Ремонтните дейности във всички участъци се изпълняват по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ от „Автомагистрали“ ЕАД.