Състоянието на безопасността на пътната мрежа в страната е неравномерно и с ясно изразени различия по клас път, регион и функционално предназначение. Това показва първата цялостна оценка на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Карта с данните може да намерите ТУК.

Оценката показва, че автомагистралите са с най-добри показатели и най-много участъци с оценка „добро състояние“, която при тези пътища е доминираща. Пътищата първи клас са предимно в задоволително състояние, но с немалко отсечки, които са в лошо състояние. Второкласните и третокласните пътища са с най-ниски оценки. Преобладава незадоволителното и лошото състояние, а се наблюдават участъци, в които движението е силно затруднено поради множеството компрометирани пътни елементи. Видимо при управлението на пътищата се дава приоритет на високия клас и се подценява повишаването на безопасността на по-ниските класове.

От агенцията посочват, че целта на процедурата е да се класифицират пътищата от гледна точка на потенциалния риск за участниците в движението, който поражда състоянието на пътните елементи, както и да се отчетат данните за настъпилите пътнотранспортни произшествия (ПТП), след което да се дефинират препоръки за целенасочени инспекции и преки коригиращи действия. Оценката се разпростира върху всички класове републикански пътища, като са обхванати 100% от магистралите и първи клас пътища, както и около 59% от втори клас и около 20% от третокласната пътна мрежа. Общата им дължина извън населените места е около 6900 км.

Резултатите от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа в България са представени в доклад, изготвен въз основа на данните към референтната 2023 г, допълват от агенцията. В доклада са разгледани основните проблеми и възможности за подобрение с оглед на устойчивото развитие в унисон с добрите европейски и световни практики.

Миналата седмица министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов посочи, че един от основните приоритети на това управление е изграждането на нови и поддържането на съществуващите пътища. "Това трябва да става в режим на разбирателство между държавата и тези, които ползват пътищата", подчерта Иванов.