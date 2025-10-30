Община Бургас уведомява, че от 09:30 часа на 31 октомври (петък) се затварят два улични участъка в ж.к. „Възраждане“. На ул. „Дебелт“ продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата. За една седмица се затваря участъкът от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Пробуда“.

На ул. „Пробуда“ в участъка от ул. „Уилям Гладстон“ до ул. „Цар Калоян“ продължават дейностите по възстановяване на пътната настилка и тротоарите. За целта се въвежда временна организация на движението до края на годината в района.

Спазвайте временните организации, които ще бъдат въведени в двата участъка и използвайте обходни маршрути.